Joost Klein brengt voetballied uit

Joost Klein heeft woensdagnacht twee nieuwe nummers uitgebracht. Een daarvan maakte hij met Appie Mussa en is opvallend genoeg een voetballiedje: Fußball (World Cup 1998).

“The official Euro2024 anthem just dropped”, schrijft Mussa, die op het Eurovisie Songfestival in het blauwe vogelpak zat, op Instagram.

Het tweede nieuwe nummer is The Bird Song, dat Klein afgelopen weekend al live deed tijdens zijn optreden op Pinkpop. Dat liedje zond de artiest eveneens in voor het songfestival. De Nederlandse selectiecommissie koos echter voor Europapa.