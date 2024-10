Jon van Eerd moet met spoed geopereerd worden

Jon van Eerd moet met spoed geopereerd worden aan zijn oog, omdat zijn netvlies plotseling heeft losgelaten. Dat laat een woordvoerder namens hem weten. Van Eerd was druk bezig met zijn theaterstuk Een rits te ver 2.0, dat vanaf 10 oktober in de theaters te zien is. Dat kan hij nu niet afmaken.

Van Eerd deelde maandagochtend al op Instagram dat hij bij de oogspecialist zat. “Het enige prettige eraan is dat niemand het gek vindt dat je een zonnebril draagt”, schreef hij bij een foto van zichzelf met zonnebril op.

Caroline Frerichs, de oud-regisseuse van Van Eerd is ingesprongen om het werk van Van Eerd over te nemen. De komende dagen wordt gezocht naar een oplossing.

Een rits te ver betekende voor Van Eerd in 2005 zijn grote doorbraak. Hij speelde daarin de rol van Harrie Vermeulen. In het hernieuwde stuk wordt die rol gespeeld door Joey Schalker. Van Eerd heeft het stuk geschreven en geregisseerd.