Johnny de Mol wordt verhoord in Spaanse zaak tegen ex

Johnny de Mol wordt op 9 december verhoord in de zaak waarin zijn ex-partner Shima Kaes hem beschuldigt van mishandeling. Dat bevestigt Wout Morra, de advocaat van de 45-jarige presentator, na berichtgeving van het AD.

Kaes heeft de zaak aangespannen in Spanje, omdat op het eiland Ibiza een incident tussen haar en De Mol zou hebben plaatsgevonden. In Nederland werd een soortgelijke zaak in oktober 2022 al geseponeerd.

De Mol hoeft niet naar het Spaanse eiland Ibiza om daar verhoord te worden. Het verhoor kan digitaal plaatsvinden, laat zijn advocaat weten. Morra zegt ook dat zijn cliënt ervan uitgaat dat hij na het verhoor niet wordt vervolgd.

Toen eerder dit jaar naar buiten kwam dat Kaes de gang naar de Spaanse justitie maakte, zei De Mol tegen het ANP dat hij “niets te verbergen” heeft. “We hebben het volste vertrouwen in een goede afloop, maar dat heb ik ook echt. De geschiedenis herhaalt zich een beetje”, zei hij toen.