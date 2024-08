John van ’t Schip na verlies Daniëlle: ‘Blijft een groot gemis’

Oud-profvoetballer John van ’t Schip moest in oktober 2023 afscheid nemen van zijn vrouw Daniëlle, die stierf aan de gevolgen van endeldarmkanker. Het gaat “naar omstandigheden goed” met hem en hun twee kinderen, vertelt hij in talkshow Humberto à Paris.

John en Daniëlle, dochter van Willeke Alberti, kenden elkaar al toen ze nog héél jong waren, maar de vonk sloeg over toen zij zeventien en hij 21 jaar oud waren. In 1989 trouwden ze. Dat hij na al die jaren samen nu verder moet zonder haar valt niet mee, legt John uit aan Humberto. “Het blijft een groot gemis. Het is een proces dat continu doorgaat. Er is niet één dag dat je er niet aan denkt. Het gaat in fases.”

‘We moeten verder’

John en zijn zoon en dochter hebben gelukkig steun aan elkaar, vervolgt John. “Ik woon samen met mijn dochter in één huis. En Davy die in Australië zit is niet om de hoek, maar we doen het denk ik met zijn drieën goed, om elkaar goed in de gaten te houden. We moeten verder hé”, verzucht hij.

Beeld: Reni van Maren

Bekijk het gehele fragment, waarin John ook vertelt hoe hij en Daniëlle elkaar voor het eerst hebben ontmoet, hieronder: