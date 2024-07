John de Bever vertelt over slechte ervaring met botox

John de Bever is geen fan van botox. De 59-jarige zanger en oud-profvoetballer vertelde zaterdag in het AD dat hij het middel eenmaal heeft gebruikt, maar dat dat gelijk ook de laatste keer was.

“Eén keer gedaan, in mijn voorhoofd”, zegt De Bever. “Mijn linkeroog ging dicht zitten en mijn oogspier werd slap. Nooit meer. Ik vind een getekend gezicht eigenlijk wel zo leuk.”

In het artikel, dat over de gezondheid van de artiest gaat, vertelt De Bever verder kerngezond te zijn. “Ik pluk de dag, ben 59 en heb een bevoorrecht leven gehad, met hobby’s als beroep. Gezond ook: wat wil je nog meer?”