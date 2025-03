Johan Derksen poept op rotonde: ‘Kon niet meer ophouden’

De voormalige profvoetballer gaat verder: “Ik ben over de snelweg gestapt, en toen, in dat hoge gras heb ik lekker zitten schijten.” Door het dichte gras bleef hij uit het zicht van voorbijrijdende auto’s. “Die auto’s reden gewoon rond,” lachte hij.

Hij beschreef de situatie tot in detail: “Toen had ik geluk, want bij een rotonde was heel hoog gras. Ik moest gewoon schijten, ordinair schijten.”

Johan Derksen (76) heeft ’twee of drie jaar geleden’ een bijzondere noodstop moeten maken op een rotonde. In ‘Vandaag Inside’ deelde hij openhartig hoe hij daar, bij gebrek aan een toilet, zijn behoefte deed. Bekijk hier de video.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

