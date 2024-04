Aangifte ingediend tegen Johan Derksen

Mirka Antolovic van meldpunt en kenniscentrum Tûmba heeft dinsdagochtend aangifte gedaan tegen Johan Derksen op het politiebureau in Leeuwarden. “We wilden namens discriminatie.nl bekrachtigen dat Derksen, nadat hij al zo vaak tegen het randje van het toelaatbare heeft gezeten, nu ook een grens is overgegaan”, licht Antolovic toe. Ze zegt aangifte te hebben gedaan van belediging en van discriminatie in de uitoefening van een ambt.

Aanleiding voor de aangifte is de uitspraak die Derksen eerder deze maand deed over Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop van GroenLinks-PvdA. De presentator noemde de in Ethiopië geboren De Hoop, die is opgegroeid in Friesland, in het programma Vandaag Inside (VI) “geen Fries”.

Bij het landelijke meldpunt discriminatie.nl zijn meer dan 1100 meldingen binnengekomen over de uitspraak van Derksen, waarvan ruim driehonderd bij de Friese tak waarvan Antolovic directeur is. “Dat zijn aantallen waaraan wij niet gewend zijn”, zegt zij dinsdag. Eerder zei Antolovic al dat het om meer meldingen gaat dan ze bij het Friese antidiscriminatiebureau normaal gesproken in een jaar ontvangen.

Schaamteloos

In VI stelde Derksen op 9 april dat De Hoop niet het recht heeft om zich in te zetten voor de Friese taal, omdat hij niet in Friesland is geboren. Dat leidde tot veel verontwaardiging. Onder meer leden van het demissionaire kabinet, de Tweede Kamer en de Friese politiek hekelden de uitspraken, die ze schaamteloos en racistisch noemden. Zelf reageerde De Hoop in een video op X, waarin hij zei dat hij op een boerderij in Wommels is opgevoed door twee Friese ouders.

Derksen zelf verklaarde een dag na de bewuste VI-uitzending in datzelfde programma dat hij niet van plan is om excuses aan te bieden voor zijn uitspraken, die volgens hem “niet racistisch bedoeld” waren. “Ik zag een jongen met een Afrikaanse achtergrond die de Friese taal gaat staan promoten”, aldus Derksen.

Brief

Het landelijke discriminatie.nl en de Friese dependance hebben eerder al een brief naar Talpa Netwerk gestuurd over het incident. Antolovic zegt dinsdag dat daar voor zover bekend nog geen reactie op is gekomen. “Het was geen brief om hen terecht te wijzen, maar een uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we dit soort incidenten op de nationale tv in de toekomst kunnen voorkomen”, zegt ze.

Talpa Network liet eerder weten “tegen elke vorm van racisme” te zijn.