Jody Bernal over paniekaanvallen: ‘Bang als er werd aangebeld’

Tekst: Emelie van Kaam

Jody Bernal scoorde 25 jaar geleden zijn hit Que Sí, Que No. Hij had 1,5 miljoen gulden op zijn rekening, maar hield uiteindelijk nog maar 500 euro per maand voor zichzelf over, vertelt hij in de nieuwe Weekend. “Ik raakte ervan in paniek. Het had echt heel veel effect op mij. Zelfs dat ik dacht: nu is het einde van mijn leven in zicht.”

Hij kan zich nog goed herinneren wat hij dacht toen hij het allerhoogste bedrag ooit op zijn bankrekening zag. “Ja, dat was anderhalf miljoen gulden, maar het deed me niks. Wellicht omdat ik het niet in handen had, maar op een beeldscherm zag. Ik was toen achttien en had niks met cijfertjes. Ook niet met contant geld. Het deed me veel meer dat ik op straat werd herkend, dat vond ik lastig.”

Makkelijk te belazeren

Hij was op financieel gebied dan ook waarschijnlijk makkelijk te belazeren… “Ja, dat zal ook wel gebeurd zijn. Maar zo gaan die dingen. Als je zo jong bent en je vindt muziek maken leuk, is dat het enige wat telt. Ik was nog maar een kind en mijn ouders hielden er ook geen zicht op. Wat wel grappig is: toen ik van die uithangborden op straat zag waarop stond: ’Bent u dit jaar nog miljonair, maar volgend jaar niet meer?’, vanwege de euro die toen kwam, voelde ik me aangesproken. Want ik was daar één van. Met de euro halveerde mijn banksaldo en dat vond ik heel gek, ineens had ik veel minder geld. Nog steeds reken ik af en toe om, omdat ik die switch zo nadrukkelijk heb meegemaakt. Ik was miljonair en opeens niet meer.”

Lees ook: Deze BN’ers doen mee aan gloednieuwe seizoen Special Forces VIPS

Bang voor deurwaarder

Hij kan het zich nog helder voor de geest halen. “Ja, dat weet ik nog heel goed. Het ging heel geleidelijk omdat ik werd betaald vanuit mijn bv. Eerst had ik een salaris van zoveel duizenden euro’s, maar na een paar jaar was dat 1.500 euro. Ik had gelukkig een hypotheek van 600 euro, want een gedeelte van het huis was al afbetaald. Maar ik had ook nog ik daar vol spanning en angst. Het had veel effect op mij. Zelfs dat ik dacht: nu is het einde van mijn leven in zicht. Ik word straks mijn huis uitgezet! Iedere keer als er werd aangebeld was ik bang, omdat het bijvoorbeeld de deurwaarder kon zijn.”

BEELD: Shotbysud/RTL

Ons hele gesprek met Jody Bernal lees je in Weekend editie 35. Hierin vertelt hij onder meer over zijn nieuwe tv-avontuur: afzien in Special Forces Vips. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.