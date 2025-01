Jeroen Pauw staat stil bij overlijden ex-vriendin Manuëla Kemp: ‘Ze versierde het leven’

Jeroen Pauw heeft stilgestaan bij de dood van zijn ex Manuëla Kemp. De presentator deelde op Instagram een oude foto voor de Varagids-serie Buis en Haard. “Voor ons beiden was dit ons eerste eigen huis”, memoreert Pauw, die in de jaren negentig een relatie had met Kemp.

“Alles hier is Manuela, de waaier van kleuren, de Afrikaanse doeken aan het plafond, de spullen verzameld van over de hele wereld waarmee ze die ouwe boerenstal omtoverde tot een paradijs”, schrijft Pauw bij de foto. “Met haar was het geen moment stil in huis, er werd gezongen, geknutseld, gekookt en gelachen. De gulle, uitbundig getalenteerde Manuela ‘versierde het leven’ voor zichzelf, voor ieder in haar nabijheid en gedurende onze 8-jarige relatie heel erg voor mij.”

Kemp overleed vrijdag. De zangeres en presentatrice lag sinds december vorig jaar in coma na een ernstig scooterongeluk in Portugal.