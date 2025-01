Jeroen Kijk in de Vegte open over single zijn: ‘Zijn wel worstelingen’

Jeroen Kijk in de Vegte moest wennen aan het leven als vrijgezel toen zijn relatie anderhalf jaar geleden uitging. In gesprek met De Telegraaf vertelt de radio-dj en voice-over (50) dat hij het moeilijk vond toen hij na zes jaar weer single was.

“Een relatie van zes jaar gaat heel erg wennen en dan ineens is dat er niet meer”, vertelt Kijk in de Vegte. “Ook ben ik iemand die graag alles wil delen. Ik maak veel mee, daarin voel ik me ontzettend bevoorrecht. Maar zonder relatie voelt het wel alsof dat soort verhalen weer makkelijk verdwijnen. Dat is zonde. Ik moet het allemaal weer gaan ontdekken.”

De dj, die elke doordeweekse ochtend op NPO Radio 2 te horen is in het programma Jan-Willem Start Op!, vertelt dat hij inmiddels ook weer is gewend aan het vrijgezellenbestaan. “Natuurlijk komen er af en toe mensen voorbij, maar tegelijkertijd ben ik ontzettend gewend geraakt aan alles alleen regelen en mijn eigen ritme bepalen. Of ik nou om kwart over acht naar bed ga of uren in een antiekzaak wil rondlopen: niemand die zeurt.”

Worstelingen

De stem van RTL-programma’s als B&B Vol Liefde en Winter Vol Liefde worstelt soms ook met zijn hernieuwde vrijgezellenstatus. “Ik maak mezelf dan wijs dat mensen denken dat er wel iets geks met mij aan de hand zal zijn. Bovendien hebben alle leuke mannen van mijn leeftijd al een relatie. Dat zijn wel worstelingen. Verder laat ik alles lekker gebeuren. Ik plak nergens verwachtingen op. Ik zie het wel.”

Een kinderwens heeft de dj niet, al voelt hij wel mee met gay koppels die dat wel hebben. “Het raakt me als ik zie wat een moeite zij daarvoor moeten doen”, zegt de dj, die soms ook last zegt te hebben van ‘de norm’ in de maatschappij. “Mensen doen weleens alsof je leven pas geslaagd is als je ‘samen bent en kinderen hebt’. Ergens snap ik dat wel, want bij veel mensen is dat van toepassing. Maar bij mij niet en ik heb alsnog een heel leuk leven”, besluit hij.