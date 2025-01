Jarige Roxeanne Hazes in het zonnetje gezet door broer André

André Hazes heeft zaterdag in een bericht op Instagram zijn oudere zus Roxeanne gefeliciteerd met haar 32e verjaardag. In de post vergelijkt hij zichzelf en zijn zus met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet in een van de beroemdste scènes van de film Titanic uit 1997.

“Gefeliciteerd mijn hart!”, schrijft de jongste Hazes. “Wij zijn als die scène van de Titanic. Jij ligt op een deur, ik hang in ijskoud water. En we zeggen tegen elkaar that we never let go. Daar stopt het dan. Anders is het helemaal geen leuk einde. Nou je snapt het wel. Doei schatje. Byebye.”

Bij de post deelt Hazes een reeks foto’s van de broer en zus door de jaren heen. André en zijn zus Roxeanne hadden jarenlang minder contact, maar herstelden dat begin vorig jaar. In september deden ze samen mee aan het tv-programma DNA Singers en in november traden ze als verrassing voor het eerst in jaren weer samen op.

Met moeder Rachel Hazes zijn beide kinderen momenteel verwikkeld in juridische conflicten. De weduwe van volkszanger André Hazes, de vader van de kinderen, eist via de rechter dat haar zoon stopt met het gebruik van de naam André Hazes en voortaan als André Hazes junior optreedt. Dochter Roxeanne spande in 2023 een kort geding aan om de inkomsten die Rachel onterecht zou hebben ontvangen als erfgename van haar overleden partner. De rechter oordeelde dat in deze kwestie een bodemprocedure moet worden gestart. Dat is nog niet gebeurd.