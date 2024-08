Jarige Hélène Hendriks in het zonnetje gezet bij start De Oranjezomer

Ter gelegenheid van haar verjaardag werd Hélène Hendriks dinsdagavond bij de opening van De Oranjezomer getrakteerd op taart en toegezongen door volkszanger Django Wagner. De presentatrice, die aan tafel de kaarsjes op haar taart uitblies, is 44 jaar geworden.

Wagner, die het aanwezige publiek en tafelgasten Jack van Gelder, Raymond Mens en Rob Goossens opzweepte met de gebruikelijke drie keer “Hieperdepiep”, werd na afloop bedankt door Hendriks. “Dankjewel Django! Hartstikke lief van jullie, helemaal niet gênant dit”, aldus de presentatrice.

‘Hele gezellige meid’

Naast de verrassing in de studio deed Jack van Gelder Hendriks ook nog een video-item cadeau waarin kijkers van het programma haar rol als host recenseerden. Zo noemde iemand dat “de soort van bijrol” waarin ze begon in de programma’s Veronica Inside, VI Vandaag en Vandaag Inside, inmiddels is “uitgegroeid tot haar eigen talkshow”. Ze werd verder ook geprezen als “hele gezellige meid om ’s avonds op televisie erbij te hebben” en iemand anders omschreef haar weer als “heel direct, heel enthousiast” en dat ze “er gewoon een heel leuk avondprogramma van maakt”.