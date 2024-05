Hélène Hendriks over mysterieuze liefde: ‘Nooit geheimzinnig over gedaan’

Hélène Hendriks houdt haar geliefde al jaren uit de schijnwerpers. Nadat een juicekanaal recentelijk de identiteit van haar partner heeft onthult, vertelt ze aan Weekend waarom zij hier eigenlijk zo geheimzinnig over doet.

“Ik heb nooit bewust geheimzinnig gedaan over mijn liefdesleven”, verdedigt Hélène haar keuze tegenover Weekend om haar partner uit de schijnwerpers te houden. “Maar als je iemand thuis hebt die niet in de schijnwerpers wil, moet je dat respecteren. Vandaar dat ik er nooit iets over zeg en er nooit iets over plaats op Instagram”, gaat ze verder.

Nog niet zo lang geleden deelde een juicekanaal een foto van het stel. Hierbij werd bekend dat de 65-jarige Frans Vinju de man is met wie Hélène haar leven deelt. “Wat ik zo grappig vond, is dat die foto zogenaamd recent was. Maar die was van elf jaar geleden”, zegt de presentatrice hierover. “Het geeft ook niet dat het nu bekend is, daar doe ik niet moeilijk over, want het was geen groot geheim. Echt niet.”

Volgens Hendriks heeft het leeftijdsverschil van 22 jaar er dan ook niets mee te maken dat ze nooit iets over Frans deelt. “Nee, want dan was ik al lang van hem af gegaan, toch?”

