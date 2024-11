Jandino doet grote aankondiging

Jandino Asporaat en John Williams openen volgend jaar zomer een tweede vestiging van het restaurant FC Kip. De nieuwe vestiging wordt in Zuid-Holland geopend, vertelt Jandino tegen het ANP.

Williams, bekend van programma’s als Help, Mijn Man Is Klusser! en De Slechtste Chauffeur van Nederland, is vanaf het begin al betrokken bij de fictieve restaurantketen die sinds vorig jaar ook in het echt bestaat. Judeska, het fictionele personage van Jandino dat in het restaurant werkt, heeft in de films en series namelijk grote gevoelens voor de presentator. “Er is maar één droomman voor Judeska, en dat is John”, zegt Jandino. “Dus eigenlijk is het niet gek dat hij dan de tweede FC Kip gaat openen.”

Volgens de acteur is de keuze voor Williams verder ook logisch, omdat de presentator met zijn bedrijf mensen die niet gezien of vergeten worden, weer aan het werk helpt. “Bij FC Kip komen zoveel verschillende culturen bij elkaar, het is een smeltpot van Nederland. Met John bieden we niet alleen het publiek, maar ook de werknemers de uitgelezen kans om hen in hun kracht te zetten.”

Vorig jaar november opende in Rotterdam de eerste vestiging van het restaurant van Jandino, dat een belangrijke rol speelt in zijn films en serie. Waar de tweede FC Kip wordt geopend, wil Jandino nog even in het midden laten. De precieze locatie wordt met kerst onthuld.