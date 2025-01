Jandino Asporaat: ‘Moet mij twee keer per maand laten masseren’

Tekst: Nicky Molendijk

Jandino Asporaat dwingt zichzelf tegenwoordig om af en toe bewuster rust te nemen. Dat vertelde de 44-jarige cabaretier en acteur in de nieuwe aflevering van de podcast Ervaring voor beginners.

“Ik heb nu afspraken gemaakt met mijn management”, vertelt Asporaat. “Ik moet mij twee keer per maand laten masseren. Ik moet ergens een pedicure of manicure nemen. En ik moet elke week ergens naartoe met de kinderen.”

Asporaat maakte de afgelopen jaren succesvolle theatershows en films. Ook opende de komiek een kiprestaurant, geïnspireerd op zijn Bon Bini-filmreeks. Hij nam echter nauwelijks de tijd voor zichzelf, legt hij in de podcast uit: “Ik heb een goed werkende machine gecreëerd. Maar nu gaat het over personeelszaken. Of de vraag: is de kip wel warm genoeg? Of mensen die zeggen: je vorige show was leuker? Het gaat over allemaal dingen die je heel interessant vindt, maar het gaat niet meer over mij.”

Verlangen

Soms verlangt de comedian terug naar zijn eerste optredens, voor tachtig man in het Zuidpleintheater in Rotterdam. “Ik moet de afgelopen tijd mijn best doen dat het even over mij gaat”, zegt hij. “Niet in het bijzijn van anderen, maar vooral in het bijzijn van mijzelf.”

Overigens is tijd voor zichzelf nemen lastiger dan hij had verwacht. Asporaat zat laatst bij zijn maandelijkse pedicureafspraak, toen hij toch nog iets moest voorbereiden. “Ik mocht van mijn assistent de pedicure niet afzeggen, maar ik moest dat document ook lezen terwijl mijn nagels werden gevijld”, vertelt hij lachend. “Ik kon niet echt genieten van dat moment, maar ik kon me ook niet echt concentreren op het document. Ik dacht: wat ben ik aan het doen?!”