Jan Smit openhartig over burn-out: ‘Voelde als falen’

Tekst: Denise Delgado

10/10/2025

In de laatste aflevering van ‘Casa Di Beau’ schuiven zangers Frans Bauer (51) en Jan Smit (39) aan bij Beau van Erven Dorens (54) voor een eerlijk gesprek. Onder de Spaanse zon blikt Jan terug op zijn jeugd en de burn-out die volgde na jarenlange optredens.

Manager is als een tweede vader

Als kind stond Jan al op het podium en reisde hij met zijn manager Jaap Buijs, die hij als ’tweede vader’ ziet, het hele land door. “Hij was als een tweede vader voor me,” vertelt Jan. “Het is gek dat je met iemand op pad moet die veertig jaar ouder is dan jij. Maar wij waren meteen dikke vrienden.”

Geen kindertijd gehad

Beau merkt op dat Jan als kind eigenlijk uit zijn omgeving werd getrokken. “En soms moest jij 250 dagen optreden in Duitsland,” zegt hij. Jan geeft toe dat hij daar destijds niet bij stilstond en optreden gewoon leuk vond. Maar nu beseft de zanger dat hij veel gemist heeft. “Je kindertijd wordt je wel ontnomen.”

Jan Smit blij met nieuwe uitdaging

Rust vinden in puzzels en wielrennen

Jaren later liep Jan tegen zijn grenzen aan. Tijdens het gesprek vertelt hij dat hij door zijn burn-out rust vond in hobby’s als puzzelen en wielrennen. “Je gaat je afreageren, je wordt heel erg geprikkeld en dan ga je je afreageren op mensen die het dichtste bij je staan. Je wordt heel kortaf. Dat voelde als falen,” zegt hij eerlijk.

Sparren met een professional

Om te herstellen trok Jan zich terug in Spanje. Niemand wist waar hij zat. Daar ging hij naar eigen zeggen terug in de tijd. Wat doet het eigenlijk met je als je op je tiende al bekend bent? Volgens zijn therapeuten was het niet de vraag of hij ooit zou instorten, maar wanneer. Tegenwoordig praat Jan maandelijks met een professional. Niet omdat er altijd iets is, maar om even te kunnen sparren.

