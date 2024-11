Jan Slagter flink onderuit gegaan: ‘Doet zo’n zeer’

Jan Slagter is dinsdag hard gevallen door een losliggend kleed. “Het deed zo’n zeer”, zei de 70-jarige Omroep MAX-baas donderdagochtend in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.

“Ik waarschuw ouderen altijd voor losliggende kleden, want daardoor kun je echt vreselijk op je plaat gaan en daar allerlei kwetsuren aan overhouden”, begon Slagter zijn verhaal. “En dat is mij afgelopen dinsdag overkomen.”

Na de pijnlijke val is Slagter naar een huisartsenpost gegaan om daar foto’s te laten maken. “Lang verhaal kort: er is een pees gescheurd, misschien wel afgebroken”, aldus Slagter. “Het doet zo’n verrekte zeer.” Slagter wil echter gewoon doorgaan met zijn werkzaamheden. “Anders zit ik de hele dag thuis. En zitten is ook niks, want dan doet het ook zeer.”

De Omroep MAX-baas vindt het belangrijk om mensen, specifiek ouderen, te waarschuwen voor losliggende kleden. “Kijk eens een keer thuis wat er allemaal op de vloer ligt. Want als je een keer die smakker maakt, dan kan dat heel vervelende gevolgen hebben.”