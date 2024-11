Jan Roos reageert op arrestatie: ‘Aanhouding leek gecoördineerde actie’

Jan Roos is niet te spreken over de manier waarop hij vrijdagmiddag door de politie is aangehouden. De RoddelPraat-maker werd meegenomen vanwege uitlatingen die hij woensdag deed in zijn onlineprogramma. Vrijdag even voor middernacht werd hij weer vrijgelaten.

“Twee uur in de gevangenis gemieterd, ik wist niet wat er aan de hand was. Jullie wel, want het stond dik in de krant, want het OM had even een persbericht eruit gedaan”, spreekt Roos op Instagram. “Het voelt een beetje als een gecoördineerde actie, om een grapje.”

Roos zei in de bewuste uitzending dat Amelanders zich moeten verenigen “met hooivorken en fakkels” en journalisten die verslag willen doen “van het eiland” moeten “trappen”. Journalisten van omroep PowNed werden in december vorig jaar door een groep Amelanders aangevallen toen zij verslag wilden doen van het jaarlijkse feest Sunneklaas.

Roos zegt nu dat hij “overduidelijk een grapje” maakte. “Maar we zitten een beetje in een rare tijd, in een raar land: Zimbabwe aan de Noordzee.”