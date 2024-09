Jan Keizer niet op tour met Jan Smit en Ancora

Jan Keizer gaat niet toeren door Nederland. Dat vertelde de Volendamse zanger in Shownieuws op vrijdag, nadat bekend was geworden dat hij samen met Jan Smit en de groep Ancora een nieuw nummer uitbrengt. “Ik ga niet meer het land in om op te treden”, aldus Keizer. “Ik ben nu 75 en ik heb een prachtige carrière gehad.”

“Iedereen was in de veronderstelling dat BZN terug zou komen, maar daar is geen sprake van”, zegt Keizer. “De neuzen staan niet allemaal dezelfde kant op.” Als de groep terug zou komen wil Keizer dat ook goed doen, vertelt hij. “Dan moet je gewoon elke dag gaan zingen. En als dat bij sommigen er niet meer in zit, dan moet je het niet doen.”

Het nieuwe nummer van Keizer, Smit en Ancora heet KAMERADEN. Het lied komt volgende week uit.