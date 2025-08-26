Jan Dulles over gezinsuitbreiding: ‘Caroline wil nog een kindje’

Tekst: Emelie van Kaam

Jan Dulles voelt zich helemaal compleet met zijn geliefde Caroline en hun twee kindjes. Of de 50-jarige 3JS-zanger zichzelf nog een keer vader ziet worden? “Zeg nooit nooit. Als Caroline een lief klein kindje in haar armen heeft, zegt ze altijd dat ze er nog eentje wil”, vertelt hij deze week aan Weekend.

Maar Jan ziet dat anders. “Ik vind echter dat we zo compleet zijn. Ik geniet ervan dat we meer ruimte hebben. Lina hoeft nu niet meer te slapen in de middag en gaat leren zwemmen. Ik ben blij dat wij uit die peuterfase gaan en daar wil ik niet meer in terug.” Maar Carolien zou dat wél willen. “Ja, maar je moet toch met z’n tweeën zijn, haha! Maar goed, zeg nooit nooit. Het kan natuurlijk per ongeluk gebeuren en als het je dan gegeven wordt, moet het zo zijn. Alleen, het is niet mijn plan.”

Lees ook: Jan Dulles deelt dochter Lina’s ode aan haar overleden zusje Donna

Kippenvel

Wat wél Jan’s plan is: om met zoontje James samen op wereldreis te gaan. “Ik heb hem dat al wijs gemaakt en hij vergeet niks. James is heel slim, dus hij stelt daar veel vragen over en gaat er in zijn hoofd al mee aan de slag. Hij is enorm geïnteresseerd in de gekste landen, zoals Japan. Dat zou heel mooi zijn, als we met z’n tweeën af en toe een weekje naar een vreemd land gaan. Toen hij op school benoemde dat reizen met zijn vader een grote wens van hem was, kreeg ik daar kippenvel van. Ik denk dat als James twee jaartjes verder is, we aan onze eerste reisjes gaan beginnen.”

Beeld: Reni van Maren

Ons hele gesprek met Jan Dulles lees je in Weekend editie 35. Hierin vertelt hij onder meer over zijn heerlijke familievakantie in Zuid-Frankrijk en waarom hij Volendam nóóit zal verlaten. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.