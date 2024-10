Jaap Reesema zou coach in The Voice of Holland willen zijn

Jaap Reesema ziet het wel zitten om een van de coaches te zijn in een mogelijk nieuw seizoen van The Voice of Holland. “Ik zou het erg leuk vinden, maar ik ben nog niet gebeld”, aldus de 39-jarige zanger dinsdagochtend in de Radio 10 Ochtendshow.

Reesema zegt dat “geruchten” dat hij coach zou worden “niet waar” zijn. “Maar ik zou het wel willen hoor”, vertelt Reesema. De zanger heeft RTL-zenderbaas Peter van der Vorst niet zelf gebeld. “Ik zou hem wel kunnen bereiken, maar nee, zo brutaal ben ik dan weer net niet, maar eigenlijk is het helemaal niet gek om te doen.”

Van der Vorst maakte recent bekend dat The Voice “absoluut” terugkomt op de Nederlandse tv. RTL en productiehuis ITV Studios zijn voorzichtig bezig met voorbereidingen. De talentenjacht is niet voor 2026 te zien bij RTL, liet Van der Vorst ook weten.

The Voice was jarenlang een grote kijkcijferhit bij RTL. In januari 2022 werd het programma abrupt van de buis gehaald in aanloop naar de beruchte BOOS-uitzending over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van het programma. In het twaalfde en vooralsnog laatste seizoen van The Voice waren Glennis Grace, Anouk, Waylon en Ali B te zien als coaches. Tegen Ali B loopt nog een rechtszaak omdat hij wordt verdacht van zedenfeiten. Hij werd in juli door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor verkrachting en een poging tot verkrachting. Daartegen ging hij in hoger beroep. Het is nog niet bekend wanneer de zaak opnieuw dient.