Ilse DeLange volgend jaar naar AFAS Live

Ilse DeLange geeft volgend jaar op 27 maart een concert in AFAS Live in Amsterdam. Ilse DeLange’s Nashville Nights belooft volgens organisator MOJO een uniek concert te worden waarbij de zangeres naast haar eigen nummers, ook liedjes van haar muzikale helden ten gehore zal brengen. De kaartverkoop start vrijdag, meldt MOJO.

“Nashville is letterlijk een tweede thuis voor mij en zo voelt dat ook. Veel van mijn songs zijn in Nashville ontstaan en opgenomen. Ik kom er graag en hou zielsveel van het gevoel en de sfeer van die stad. Ze noemen het niet voor niets the Music Capital of the World”, zegt DeLange. “Ik kan niet wachten om samen met mijn band en het publiek die sfeer en dat gevoel tot leven te brengen tijdens Nashville Nights in AFAS Live.”

Afgelopen jaar lanceerde DeLange haar elfde studioalbum, Tainted. Momenteel tourt de zangeres langs theaters in Nederland. Later in het najaar doet ze ook diverse steden in Duitsland aan.