Igone de Jongh zocht hulp na scheiding Thijs Römer

Igone de Jongh vertelt zaterdag in de weekendbijlage Mezza van het AD dat ze na haar scheiding van Thijs Römer “geen gelukkig en beter mens wordt” als ze blijft hangen in de situatie.

Begin vorig jaar maakte De Jongh na een huwelijk van vier jaar bekend te scheiden van Römer, nadat was gebleken dat hij online drie minderjarige meisjes had misbruikt. In augustus 2023 werd hij veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk, voor online zedendelicten met de meisjes. Om de pijn van de situatie te verwerken, besloot de ballerina “professionele en spirituele hulp” in te schakelen.

“Ik heb een roerige tijd achter de rug. Het is nu twee jaar na mijn scheiding van Thijs en het voelt weer wat steviger om me heen”, antwoordt ze op de vraag hoe het met haar gaat. “Ik leerde dat ik wel naar Thijs kon wijzen, maar de enige over wie ik controle had, was ikzelf”, zegt ze. “Ik word er niet gelukkig én geen beter mens van als ik blijf hangen in hoe verschrikkelijk de situatie is. Het leven heeft me deze kant op gestuurd, en dat zal met een reden zijn.”

Volgende week gaat de voorstelling Renaissance in première, waarin haar leven van de vroege jeugd tot nu centraal staat. De voorstelling gaat vooral over het hervinden van jezelf en het herpakken van je leven na een intense periode.