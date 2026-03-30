Igone de Jongh heeft geen contact meer met ex Thijs Römer

Tekst: Denise Delgado

Igone de Jongh heeft naar eigen zeggen geen contact meer met haar ex-man Thijs Römer. In een interview met ‘De Telegraaf’ vertelt de oud-ballerina dat hun levens inmiddels volledig los van elkaar verdergaan.

“Ik spreek Thijs niet, er is helemaal geen contact meer”, zegt ze. Volgens Igone voelt alles wat er rond Römer is gebeurd voor haar inmiddels ook als iets uit een ander hoofdstuk. “Wat er is gebeurd met Thijs voelt voor mij intussen ook als lang geleden.”

Terugkijkend zegt ze dat hun relatie zowel mooie als moeilijke periodes kende. Die tijd ligt volgens haar nu achter haar. “We hebben een heel mooie tijd samen gehad en daarna een heel moeilijke. Dat ligt nu allebei achter ons.” Over hoe het nu met Thijs gaat, weet ze niets. “Ik weet niet hoe het nu met hem gaat, ik hoop goed. Ik wens hem in elk geval het allerbeste toe.”

Met Sammie, de dochter van Thijs Römer en Katja Schuurman, heeft Igone nog wel contact. “Jazeker heb ik dat. Gelukkig wel.”

Volgens Igone is er, ondanks alle veranderingen, nog altijd veel verbondenheid. Ze benadrukt dat het gezin samen ook veel mooie momenten heeft gedeeld en dat iedereen nu zijn eigen weg probeert te vinden. “Kijk, wij hebben met z’n allen ook prachtige dingen meegemaakt. Nu is er een nieuwe situatie ontstaan, waarin we allemaal weer onze eigen weg moeten zien te vinden. Maar weet je: er is heel veel liefde. Ik ben eigenlijk best trots op hoe wij dit met z’n allen doen.”

Grensoverschrijdend gedrag

Het huwelijk van Igone en Thijs kwam in 2023 zwaar onder druk te staan, toen Thijs werd veroordeeld voor grensoverschrijdend gedrag met minderjarige meisjes. In diezelfde periode kwam ook naar buiten dat hij een affaire had met influencer Noor de Groot.

Lees ook: Igone de Jongh verbreekt relatie met Thijs Römer

Op de rode loper met Ruud de Wild

Begin deze maand trok Igone opnieuw de aandacht toen ze hand in hand met radio-dj Ruud de Wild op een rode loper verscheen. Of er sprake is van een relatie, hielden ze in het midden. Ruud liet later wel weten dat de twee zich in een ‘ontdekkende fase’ bevinden.

Bekijk ook:

BEELD: ANP