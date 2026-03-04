Ruud de Wild reageert op rode loper-moment met Igone de Jongh

De aandacht voor het rode loper-moment van Ruud de Wild en Igone de Jongh houdt de gemoederen bezig. In zijn radioshow reageert de radio-dj op de berichtenstroom, maar zonder inhoudelijk iets los te laten over zijn privéleven.

Maandagavond verschenen Ruud de Wild en Igone de Jongh samen bij een boekpresentatie. Ze werden hand in hand gespot bij de boekpremière van Twee Prinsen van Splinter Chabot. Eerder koppelden juicekanalen ze al aan elkaar.

Reactie in radioshow

In zijn uitzending wijst Ruud op hoeveel aandacht het weer krijgt en zegt hij: ‘Het is elke week wel iets’, waarna wordt gevraagd of hij het deze keer niet had verwacht. Hij noemt de mediakanalen die erover schreven en vervolgt met de scherpe uitspraak: ‘Volgende week rij ik ladderzat, dronken, een winkel binnen.’ Over de relatie zelf laat de radio-dj niet zich niet uit.

Eerder al nieuws rond Olcay Gulsen

Dat Ruud vaker het middelpunt is van media-aandacht, bleek ook na een eerdere uitzending. Nadat hij in Het Waren Twee Fantastische Dagen zei dat zijn ex-vriendin Olcay Gulsen geen relatie wilde met een man met stoma, werd dat groot nieuws. Olcay reageerde geschrokken en gaf aan dat ze dit nooit had gezegd en er juist voor Ruud was tijdens zijn ziekte, waarna Ruud verduidelijkte dat er een verkeerd beeld is geschetst. Deze situatie haalt Ruud ook kort aan in onderstaande video.

