Ruud de Wild en Igone de Jongh verschijnen hand in hand bij boekpresentatie

Tekst: Evelien Berkemeijer

Ruud de Wild en Igone de Jongh verschenen maandagavond samen bij een boekpresentatie.

De radio-dj (56) en de ballerina (46) werden hand in hand gespot bij de boekpremière van Twee Prinsen van Splinter Chabot. Eerder werden Ruud de Wild en Igone de Jongh op juicekanalen al aan elkaar gekoppeld.

Lees ook: Olcay Gulsen reageert met openbaar statement op uitspraken Ruud de Wild

Samen op boekpremière

Op de gele loper verschenen Ruud en Igone samen en hand in hand voor de aanwezige pers. Ze poseerden voor foto’s, maar gaven ter plekke geen commentaar op vragen over hun gezamenlijke verschijning.

Tekst gaat verder onder video.

Igone de Jongh na eerdere relaties

De ballerina was eerder samen met acteur Thijs Römer. In 2023 gingen de twee uit elkaar nadat bekend werd dat hij drie minderjarige meisjes online had misbruikt; daarvoor kreeg hij een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Vorig jaar had Igone een korte relatie met model Antoine Miller. ‘Antoine en ik hebben elkaar onlangs gevonden en het klikte eigenlijk meteen’, liet ze weten aan RTL Boulevard. ‘Inmiddels zijn we hartstikke verliefd en hebben we het goed samen.’ Begin september meldde ze weer single te zijn: ‘Ik ben sterker, vrijgezel, gelukkig, heb het soms moeilijk en ben dankbaar’, schreef ze op haar 46ste verjaardag. Uit een eerdere relatie heeft Igone een zoon, Hugo; ook Sammie, de dochter van Katja Schuurman en Thijs Römer, voelt voor haar als een kind van haarzelf.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Ruud de Wild na breuk met Olcay Gulsen

Ruud was vier jaar samen met Olcay Gulsen, tot zij in 2023 bekendmaakten uit elkaar te gaan. Olcay verklaarde destijds dat er geen ander in het spel was en dat er geen ruzie was. ‘Op een gegeven moment ben je zo overprikkeld door dingen die je meemaakt of hebt meegemaakt. Dan is het tijd om even op adem te komen en dat willen we zonder elkaar doen’, vertelde Ruud destijds over de breuk. Recentelijk nog sprak hij uit dat Olcay geen man met stoma wilde, toen daar even sprake van was bij Ruud. Olcay heeft deze uitspraak ontkend, waarna ook Ruud op de radio zei dat er een verkeerd beeld was geschetst. De dj is vader van drie kinderen uit eerdere relaties: dochter Toy Travis met ex-vrouw Tatum Dagelet en zoon Johnny en dochter Teddy uit zijn huwelijk met Aafke Burggraaf.

Achtergrondinformatie relaties: AD. Foto’s: ANP