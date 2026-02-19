Olcay Gulsen reageert met openbaar statement op uitspraken Ruud de Wild

Tekst: Evelien Berkemeijer

Olcay Gulsen heeft met een openbare videoreactie op Instagram gereageerd op de uitspraken van Ruud de Wild. Ze zegt zo’n uitspraak nooit te hebben gedaan of gedacht en benadrukt dat ze hem jarenlang heeft gesteund tijdens zijn ziekte.

In Het Waren 2 Fantastische Dagen vertelde Ruud de Wild dat zijn toenmalige vriendin tijdens zijn strijd met darmkanker geen partner met stoma wilde. Veel mensen rekenden uit dat het om Olcay Gulsen ging, waarna zij een golf aan haatreacties ontving. Eerder liet ze via Shownieuws al weten geschokt te zijn. Nu spreekt ze zich zelf uit in een video.

Duidelijke boodschap in video Olcay Gulsen

Bij de video schrijft Olcay: ‘Na dagen van verwensingen aan mijn adres toch hier een korte reactie van mij op een uitspraak die ik nooit heb gedaan. Nooit gezegd. Nooit gedacht. Punt.’ In de video zegt ze dat het onderwerp haar zo raakt dat ze besloot te reageren. Volgens haar heeft ze zo’n uitspraak nooit gedaan en is het tegenovergestelde waar: ‘Ik heb Ruud juist jarenlang gesteund, dag en nacht er voor hem geweest tijdens zijn ziekteproces.’ Ze noemt het pijnlijk dat zij wordt neergezet als een harde vrouw die niet zat te wachten op een man met een stoma.

Nuance na gesprek met Ruud de Wild

Olcay vertelt dat ze met Ruud heeft gesproken, waarna hij op de radio verduidelijkte dat het geen letterlijk citaat was en dat hij het zorgvuldiger had moeten brengen. Volgens Ruud zorgden eenzaamheid en onbegrip voor de relatiebreuk, en doet het huidige beeld geen recht aan de situatie en aan Olcay. Ze is blij met die nuance en enige rectificatie, maar wil extra benadrukken dat ze zoiets nooit zou zeggen.

Steun tijdens ziekte en verloop relatie

Volgens Olcay had Ruud een korte periode een stoma en waren ze daarna nog jaren bij elkaar. ‘In al die jaren heb ik hem echt tot op het einde alleen maar gesteund door dit hele proces heen.’ Ze wijst erop dat Ruud in interviews ook heeft gezegd dat zij hem erdoorheen heeft gesleept. ‘Dat staat natuurlijk haaks tegenover een opmerking die ik gemaakt zou hebben die zo koel en kil zou zijn. Ik zou dat nooit doen en ik dacht er ook nooit zo over na. Ik zou er ook nooit zo over denken.’

Haatreacties en bevestiging door arts

Olcay noemt het oneerlijk dat ze verwensingen naar haar hoofd krijgt en dat zowel zij als haar familie kanker wordt toegewenst. Om elk misverstand weg te nemen belde ze de arts van Ruud om te vragen hoe hij die periode had ervaren; volgens haar bevestigde hij dat zij als partner heel betrokken was. Daarmee besluit ze: ‘Dat wat Ruud zegt is dus echt niet waar.’

Foto: ANP