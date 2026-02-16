Olcay Gulsen ontkent stoma-uitspraak na onthulling van Ruud de Wild

Olcay is geschokt door uitspraken van Ruud de Wild over haar houding tijdens zijn ziekteperiode. In het programma Het Waren 2 Fantastische Dagen vertelde Ruud dat Olcay hem niet meer zou willen als hij een stoma kreeg. Olcay reageert via Shownieuws dat dit beeld onjuist is.

In het tv-programma blikt Ruud de Wild terug op zijn darmkankerperiode en wat hem destijds te wachten stond. Hij stelt dat zijn toenmalige vriendin, Olcay Gulsen, duidelijk was over een mogelijke stoma. Olcay weerspreekt dat en zegt dat zij hem juist heeft gesteund en voor hem heeft gezorgd.

Uitspraak van Ruud de Wild

In Het Waren 2 Fantastische Dagen vertelt Ruud de Wild over de fase waarin er sprake was van een stoma. Volgens hem had Olcay daar moeite mee: ‘Ze wilde geen man met een stoma’. Ruud voegt daaraan toe: ‘Wat ik ook begrijp. Het is wel eerlijk.’ Hij beschrijft hoe ingrijpend de medische vooruitzichten waren, met de mogelijkheid dat er ‘alles eruit’ gehaald zou moeten worden en onduidelijkheid over uitzaaiingen. Uiteindelijk kreeg Ruud geen stoma en zegt hij inmiddels weer een normaal leven te leiden. De relatie met Olcay hield desondanks geen stand en liep later alsnog op de klippen.

Olcay Gulsen reageert geschokt

Bij Shownieuws laat Olcay weten geschokt te zijn door de woorden van Ruud. Volgens haar klopt het beeld dat hij schetst niet. Ze stelt dat ze hem altijd heeft gesteund en voor hem heeft gezorgd tijdens zijn ziekteperiode, wat wordt bevestigd aan de Shownieuws-tafel. Olcay noemt de uitspraken pijnlijk en beledigend en benadrukt dat zij zich totaal niet herkent in het verhaal zoals Ruud dat nu naar buiten brengt.

