Wie is Eelko van Kooten, de verloofde van Olcay Gulsen?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het liefdesleven van Olcay Gulsen krijgt een nieuw hoofdstuk: ze is verloofd met Eelko van Kooten.

Vrijdagavond deelde Olcay Gulsen het nieuws op Instagram met foto’s van het stel en de verlovingsring. In het bijschrift schreef ze: ‘Ik zei ja. Niet alleen tegen hem, maar tegen een leven vol liefde, gelach en samen groeien. OMG ik ga trouwen!’ Wie is Eelko en wat weten we over zijn achtergrond?

Verloving bekendgemaakt

Olcay maakte de verloving wereldkundig met enkele foto’s op Instagram, waarop de ring duidelijk te zien is. In 2024 maakte Olcay haar relatie met Eelko officieel door foto’s van hen samen te delen. Er gingen al geruchten. Die bevestigde ze door een hartje bij de beelden te plaatsen.

Eelko van Kooten: van dance-pionier tot platenbaas

Volgens Pure Luxe werd Eelko in 1970 geboren in Hilversum en begon hij zijn carrière in de muziekindustrie toen de dance-scene nog maar net opkwam. In 2017 verkocht hij Spinnin’ Records aan Warner Music Group voor, zo schijnt, $100 miljoen. Na die verkoop bleef Eelko actief in de muziekwereld; volgens Pure Luxe staat zijn belang in Spinnin’ Records nog altijd op 90%, en daarnaast begon hij te investeren in andere ondernemingen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. In 2024 werd zijn vermogen door Pure Luxe geschat op zo’n €155 miljoen. Met dat bedrag was hij, aldus het platform, de op 400 na rijkste persoon van Nederland.

Foto: ANP