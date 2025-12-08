Holly Mae over ouder worden: ‘Heb ik wel genoeg genoten?’

Nieuwe Amsterdamned Film In Premiere In Tuschinski Holly Mae Brood

Tekst: Denise Delgado

08/12/2025

Holly Mae Brood (31) is dit najaar te zien in ‘Amsterdamned II’, maar ondertussen speelt er iets heel anders door haar hoofd: het besef dat ouder worden nu écht is begonnen. In ‘De Telegraaf’ vertelt ze met een glimlach hoe die dertigersfase haar soms toch even aan het denken zet.

Paniek

Het bereiken van de 30 was voor Holly al een kleine emotionele mijlpaal, maar 31 worden voelde haast nog serieuzer. “Ik vind dat wel een ding, om heel eerlijk te zijn. Ik vond 30 worden ook lastig,” geeft ze toe. “Dat zette me aan het denken: heb ik wel genoeg genoten van mijn twintiger jaren?” Dat moment van twijfel mondde zelfs uit in een korte paniekgolf. Opeens voelde 31 ontzettend volwassen, alsof je ineens overal een antwoord op moet hebben.

Carrière vroeg offers

Gelukkig ziet Holly inmiddels ook de zonnige kant: rust, overzicht en tevredenheid over wat ze al bereikt heeft. Ja, haar carrière vroeg soms offers, maar ze kijkt er met trots op terug. En nee, de vijftig hoeft nog niet morgen te komen. “Er zijn ook mensen die zeggen: ‘Vijftig is echt het leukst.’ Dan denk ik: sorry, maar nu ben je aan het liegen.”

Extra kamer

Ook privé bruist het leven. Holly is al sinds 2016 samen met Soy Kroon, die eerder hintte dat hij klaar is voor een volgende stap. Toen hij luchtig zei dat ze een huis met een extra kamer zochten, ‘voor de kat’, sloeg heel Nederland op hol. Holly noemt het lachend ‘een van de domste dingen ooit’: op elke rode loper kreeg ze vragen over die extra kamer, terwijl er niets aan de hand was.

