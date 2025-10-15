Barbecue En Nieuws Bij De Bauers Thuis Mariska en Lucas Bauer

Hierom blijft de jongste Bauer uit de spotlights

Tekst: Denise Delgado

15/10/2025

De Bauers horen inmiddels bij het meubilair van de Nederlandse televisie. Terwijl Frans en Mariska het publiek al jaren meenemen in hun familieavonturen, blijft één gezinslid liever uit de schijnwerpers: zoon Lucas (16). Op Instagram legt Mariska uit waarom.

Kinderen mogen zelf kiezen

Tijdens een vragenuurtje via haar Stories vertelt Mariska dat Lucas bewust de spotlights mijdt. ‘Voor Lucas hoeft het allemaal niet zo,’ schrijft ze bij een foto samen met haar zoon. ‘Onze kinderen mogen daar zelf in kiezen of ze wel of niet op een foto willen en of ze mee willen doen aan een tv-programma.’

Mariska Bauer Instagram
Volgens Mariska voelt Lucas zich fijner zonder camera’s op zich gericht. ‘Sommigen zijn gewoon liever lekker offline en dat is minstens zo mooi.’ Een toekomst in de schijnwerpers lijkt dan ook niet voor hem weggelegd, in tegenstelling tot zijn oudere broer Christiaan, die het showbizzleven wél leuk vindt.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

