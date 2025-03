Christiaan Bauer twijfelt over carrièrepad: ‘Nog geen idee’

Nieuweling Nora van K3: Stress, druk en hard werken

Na eerder al in België in première te zijn gegaan, ging onlangs ook in Nederland de K3-show ’Zeesterren’ van start. Vanwege haar bevalling in februari wordt Marthe tijdelijk vervangen door Nora. Party sprak met haar, maar vroeg ook aan Hanne naar de reden van haar korte kapsel en aan Julia hoe het is om samen…