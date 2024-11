Hierdoor wilde Jennifer Hoffman niet meer acteren

Jennifer Hoffman stopte in het begin van haar carrière na een paar jaar al met acteren. De reden was een heftige seksscène die ze als haar personage Sam de Graaf in de serie Westenwind moest spelen, zei ze vrijdagavond in het BNNVARA-programma De Geknipte Gast van Özcan Akyol.

“Ik moest toen opeens verkracht worden op beeld en ik moest hoer worden als Sam de Graaf”, vertelde Hoffman over het personage dat ze tussen 1999 en 2002 vertolkte. “Ik had een scène gelezen dat ik dan mijn eerste klant zou hebben. Dat zou dan in een auto zijn. Ik zou dan op hem zitten, dan zou ik hem berijden. Tijdens het berijden zou ik een flashback hebben aan mijn verkrachting. En vervolgens zou ik uit de flashback worden gehaald doordat die man dan zou klaarkomen in mijn gezicht. Toen was ik 18 of 19.”

De nu 43-jarige actrice vond dat te ver gaan en wilde daarom niet meer naar haar werk gaan. “Als dit op de callsheet staat, dan kom ik niet”, zei Hoffman toen naar eigen zeggen tegen de makers. “Sterker nog: ik wil de serie uit. Ik heb dat toen allemaal gezegd. Ik dacht: ik ga gewoon naar huis. Ik ga hier weg. Ik voel me niet veilig meer.”

Hoffman legde haar acteerwerk daarom na Westenwind een paar jaar neer, voordat ze in 2005 weer te zien was in de serie Samen. Later speelde ze onder meer in series als Dokter Tinus en De Luizenmoeder en films als Hartenstrijd en All Inclusive. “Ik wilde er niks meer mee te maken hebben”, zei ze over het moment dat ze stopte. “Ik ben gebeld door casting directors. Ik zei: je hoeft me nooit meer te bellen. Ik ga nooit meer spelen.”