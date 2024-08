Hierdoor is Dinand Woesthoff al een tijdje offline

Dinand Woesthoff is even van Instagram afgegaan, omdat hij moeite had met de beelden uit Gaza die op zijn tijdlijn voorbijkwamen. De Kane-zanger schrijft op Instagram dat hij daardoor minder de behoefte heeft dingen te delen.

“Zoals je hebt gemerkt, ben ik al een tijdje weinig tot niet online. In alle eerlijkheid komt dat vooral doordat mijn tijdlijn doorbloed is met alle leed in Gaza”, schrijft Woesthoff. “Vooral het doorgaan en telkens weer doorslaan van alles wat te verschrikkelijk is om progressie te doormaken, doet veel van wat ik zou willen posten tot niets voorstellen.”

Instagram Dinand Woesthoff

Woesthoff is weer even terug op Instagram om zijn volgers te vragen hoe het met hen gaat. Daarnaast wil hij graag weten hoe zij met dit onderwerp omgaan. “Ik vind het zelf best lastig…”, sluit hij af.