Hier wil Rico Verhoeven zich op focussen

Kickbokser Rico Verhoeven wil serieus werk maken van zijn acteercarrière. “De bedoeling is om het vechten af te bouwen en steeds meer als acteur te gaan werken”, zegt de wereldkampioen kickboksen in een interview in het AD.

In het interview vertelt de ‘king of kickboxing’ onder meer dat hij een vijfjarenplan heeft opgesteld. “Tegen die tijd ben ik gestopt als wereldkampioen kickboksen en heb ik in minstens drie grote films gespeeld”, aldus Verhoeven.

De 35-jarige Verhoeven is momenteel te zien in de actiefilm Den of Thieves 2: Pantera, waarin Gerard Butler de hoofdrol speelt. “Dat is echt een toffe, chille gast. Hij kan heel snel switchen van zichzelf naar zijn rol. Daar kan ik nog wel wat van leren”, zegt Verhoeven over de Schotse acteur.

In 2023 maakte Verhoeven zijn debuut als hoofdrolspeler in de film Black Lotus.