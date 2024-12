Hier let Rik van de Westelaken op bij het kiezen van een vakantiebestemming

Presentator Rik van de Westelaken gaat op vakantie naar landen waar homoseksualiteit geaccepteerd is. Dat vertelde hij zondag in het radioprogramma De Perstribune.

“Ik heb er wel voor gekozen om vooral naar landen te gaan waar ik vrij kan zijn als persoon en met mijn vriend hand in hand zou kunnen lopen”, zei Van de Westelaken. “Daar denk ik wel over na. Ik zou me niet prettig voelen in Saoedi-Arabië. Dat lijkt me niet prettig.”

Van de Westelaken leest ook graag boeken over queers in andere landen. “Ik heb net een prachtig boek gelezen over een jonge arts in Caïro die getrouwd is met een vrouw en ontdekt dat hij op mannen valt”, vertelt hij in het radioprogramma. “Dit soort verhalen wil ik wel meer lezen. Die vertellen dat homoseksualiteit niet alleen iets in het Westen is, maar universeel. Dat mensen overal ter wereld dit soort gevoelens koesteren.”

De presentator denkt niet dat hij zelf ooit een boek gaat publiceren. “Ik ben liever een goede lezer dan een slechte schrijver.” Van de Westelaken presenteert binnenkort het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? Mensen vragen hem in die periode heel vaak wie de mol is. “Maar ik ben zo afgestompt op dit terrein, ik kan heel goed mijn mond houden”, beklemtoont hij. “Ik kan bij elke opmerking van andere mensen neutraal kijken.”