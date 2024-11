Hier heeft Maxime Meiland spijt van: ‘Heel intens’

Maxime Meiland (29) heeft er spijt van dat ze het proces van een tweede kindje krijgen via een spermadonor heeft laten zien in de realityshow Chateau Meiland. Dat vertelde de dochter van Martien en Erica maandag in de 538 Ochtendshow.

538-dj Tim Klijn vraagt aan Meiland of er in de jaren dat de serie bij SBS6 te zien is dingen zijn die ze achteraf gezien liever niet had laten zien. “Oeh, dat vind ik moeilijk”, zegt ze. “Ik denk toch wel dat moment dat ik met die donor een tweede kindje probeer te krijgen. Dat vind ik wel heel intens. Ook dat ik zo moest huilen. Dat vind ik wel wat.”

In 2019 was in Chateau Meiland te zien hoe Maxime, die toen al alleenstaande moeder was van een dochtertje, via een Engelse spermadonor een tweede kindje probeert te krijgen. In een van de afleveringen daarna is ook te zien dat de zwangerschapstest vervolgens negatief uitpakt. De realityster huilt daarna uit bij haar ouders.

In 2021 kreeg ze met haar partner Leroy Molkenboer alsnog een tweede kind, dochter Vivé. Met Molkenboer is Meiland sinds 2020 samen.

Meiland viert maandag haar verjaardag. Ze is 29 geworden, en vertelt aan Klijn ook over het opgroeien op televisie. De familie Meiland begon in 2019 met hun realityserie. “Als ik fragmenten van seizoen één terugkijk, denk ik: ‘ik was echt nog een meisje'”, aldus de televisiepersoonlijkheid.