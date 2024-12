Hier gaat Songfestivalnummer Claude over

Claude heeft vrijdag tijdens zijn concert in Paradiso in Amsterdam iets meer prijsgegeven over zijn songfestivalinzending. “Het liedje gaat over moeders in het algemeen, daar heb ik de inspiratie vandaan”, onthulde hij. Beelden van dat moment werden online gezet door songfestivaljournalist GJ Kooijman van songfestivalpodcast Ding-a-Dong.

AVROTROS maakte donderdag bekend dat Claude volgend jaar namens Nederland naar het evenement gaat. Tijdens zijn eerste persmoment wilde de zanger nog niet onthullen waar het nummer over gaat. Wel zei hij al dat het liedje tweetalig zal zijn.

Ook stelde Claude dat het nummer zijn beste werk tot nu toe is. “Ik overdrijf niet jongens, ik zou dat niet zo snel zeggen”, zei de zanger tegen het ANP.