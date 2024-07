Het laatste interview met Jacques d’Ancona: ‘Een ongenaakbaar samenzijn’

Deze week lees je in Weekend ons allerlaatste, niet eerder gepubliceerde interview met de afgelopen vrijdag overleden Jacques d’Ancona. Hierin vertelt hij over de bijzondere band met zijn man Hans Langhout, een liefde die bijna dertig jaar lang standhield. “Het kan alleen uiteengerukt worden door de dood.”

In 1996 overleed Jacques’ voormalige partner Henny Vierbergen aan de gevolgen van aids. Hij vond opnieuw het geluk bij de dertig jaar jongere Hans Langhout. De twee bouwden ondanks hun leeftijdverschil een liefdevolle relatie op. “Als je bijna dertig jaar samen bent, praat je niet meer van een liefdesleven; dan praat je over een ongenaakbaar samenzijn dat nooit kapot kan gaan,” aldus Jacques in het interview. “Het kan alleen uiteengerukt worden door de dood, en dan hoop ik door mijn dood, niet de zijne.”

Onbuigzaam en oud

“Ik merk het leeftijdsverschil niet meer, want Hans groeit mee en hij probeert ook mij te aanvaarden. Ik ben natuurlijk een onbuigzame, oude man,” zei hij lachend. “We hebben een goed leven samen. Ik heb een voltooid leven.”

