Herman van der Zandt en Anna Gimbrere in verwachting van jongetje

Herman van der Zandt en Anna Gimbrere krijgen binnenkort een zoontje. De 38-jarige wetenschapsjournaliste maakte eerder deze maand al bekend dat ze zwanger is. Maar het geslacht had ze nog niet onthuld. Dat doet ze donderdagavond in het KRO-NCRV-programma Pointer.

De onthulling doet zij tussen neus en lippen in Pointer. De uitzending gaat erover dat het onderwijssysteem in Nederland vastloopt op het gebied van speciaal onderwijs, omdat reguliere scholen onvoldoende kunnen voorzien in de behoeften van leerlingen die extra hulp of zorg nodig hebben. Gimbrere bezoekt een school met leerlingen die extra hulp en zorg behoeven.

Een van de leerlingen heeft ADHD en biedt aan iets voor de baby van Gimbrere te maken. Zij zegt nog niet te weten hoe het kindje gaat heten, waarna de jongen de naam Annabel oppert. Zij antwoordt: “Nou, het wordt alleen een jongetje”. Dan kijkt ze richting de crew en beseft: “Dat weet eigenlijk nog niemand.” De leerling oppert daarna als naam James.

Gimbrere en Van der Zandt maakten in 2019 bekend dat ze een relatie hebben. De 50-jarige Van der Zandt heeft uit een eerder huwelijk al twee kinderen. Pointer is donderdagavond te zien op NPO2.