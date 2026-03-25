Hans Klok neemt afscheid van dinnershow VEGAS in Amsterdam

Tekst: Denise Delgado

Hans Klok staat vrijdag voorlopig voor het laatst met zijn dinnershow ‘VEGAS’ in The Harbour Club Theater in Amsterdam-Oost. Daarna draagt de illusionist het stokje over aan Nigel Otermans en Glennis Grace, zo is bekendgemaakt in een persbericht.

Na vijf jaar komt er voor Hans een einde aan zijn rol in de populaire dinnershow. Tijdens de laatste voorstelling zal hij het publiek persoonlijk toespreken en terugkijken op zijn tijd bij VEGAS.

Nigel Otermans

Vanaf april neemt Nigel Otermans het illusionistengedeelte van de show voor zijn rekening. Glennis Grace geeft vrijdag alvast een voorproefje van haar aandeel in de productie, waarin zij vanaf augustus tot en met juni 2027 te zien zal zijn.

Ongeluk tijdens zwaardact

De optredens van Hans verlopen niet altijd zonder risico. Zo raakte hij in 2025 gewond tijdens een show, toen het misging met een zwaardact. In de video hieronder vertelt hij hoe dat ongeluk kon gebeuren.

