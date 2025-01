Hans de Booij kan niet meer zingen en emigreert

Zanger Hans de Booij heeft zijn zangcarrière moeten beëindigen vanwege long covid. De Annabel-zanger kan het door de symptomen niet meer opbrengen op het podium te staan. Hij vertrekt daarom binnenkort naar vrienden op Gozo, een eiland bij Malta, vertelt hij in De Telegraaf.

De 67-jarige De Booij werd drie jaar geleden besmet met het coronavirus. “In het UMC in Amsterdam belandde ik op de intensive care en gleed een nachtmerrie binnen”, vertelt hij. “De dood riep me. Bij het raam zag ik een man die naar boven wees. Alsof de hemel op me zat te wachten. Maar ik hoorde toch nog een stem in mijn hoofd die zei dat ik niet moest gaan. Ik ben toen spontaan het Onze Vader gaan bidden.”

De zanger kampt nog steeds met long covid en heeft daardoor weinig energie. Zijn laatste concert was vlak voor de jaarwisseling in Den Haag. “Bij ieder optreden moet ik gas geven om voldoende geluid te produceren”, zegt hij tegen de krant. “Na drie liedjes heb ik dan een dag nodig om bij te komen, Ik heb nog een tijdje gedacht dat de klachten wel zouden verdwijnen, maar inmiddels heb ik alle hoop laten varen. Voor mij is er geen andere keuze dan stoppen.”

Geen kracht

Eerder dit jaar kondigde De Booij al aan dat hij ging stoppen met zingen. “Ik was graag doorgegaan, maar heb de kracht niet meer. Er moet een wonder gebeuren wil ik weer een keer de studio in gaan of de bühne betreden. Zoals mijn conditie nu is, kan dat nooit meer.”