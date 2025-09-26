Boekenbal 2024 Gwen van Poorten

Gwen van Poorten ontdekt onverwachte rust in oude ambulance

Tekst: Denise Delgado

26/09/2025

Gwen van Poorten (35) heeft een opmerkelijke nieuwe hobby gevonden: kamperen in een ambulance. Op Instagram onthult ze dat ze sinds kort de trotse eigenaar is van een Duitse ambulance uit 2005, die volledig is omgebouwd tot camper.

Van ambulance naar camper

‘Vijf jaar geleden: ‘Ik? Camping? Nooit!’ Nu: eigenaar van een Duitse ambulance uit 2005 die is omgebouwd tot camper. Blijkt dat ik de rust waar ik altijd naar op zoek ben, niet in een hotelkamer vind, maar in m’n eigen camper. Wie had dat gedacht?’, schrijft Gwen onder een filmpje op haar Instagram.

De tekst gaat verder onder de video.

Ambulance heeft veel mensen gered

De presentatrice krijgt veel reacties op haar slaapplek. Sommigen vinden het idee van slapen in een ambulance maar vreemd: ‘Weet je wel wat er allemaal is gebeurd?’.

‘Er is ongetwijfeld onwijs veel gebeurd daarbinnen. Maar het is ook maar een beetje hoe je er naar kijkt,’ antwoordt Gwen. Zij ziet het juist anders: ‘Weet je hoeveel mensen hij heeft gered? Ik vind dat hij de leukste plekjes van Europa mag zien en dat hij alle gezelligheid van de wereld verdient.’

Slaapt beter dan eigen bed

Het blijkt zelfs beter dan thuis: ‘Heel gek: ik slaap beter in de camper dan in mijn eigen bed,’ aldus Gwen.

BEELD: ANP

