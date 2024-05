Gwen van Poorten uitgeroepen tot mooiste vrouw van Nederland

Gwen van Poorten is door mannenplatform FHM uitgeroepen tot mooiste vrouw van Nederland. De presentatrice staat bovenaan de jaarlijks samengestelde FHM500. De prijzen werden woensdagavond uitgereikt in The Harbour Club Theater in Amsterdam.

“Ik vind het een grote eer dat ik word verkozen tot Mooiste Vrouw van Nederland”, laat Van Poorten weten. “Ik vind het heel lastig om hier op een bescheiden manier over te praten, want ik zal nooit over mezelf zeggen dat ik de leukste of lekkerste ben. Het allerbelangrijkste hierin is natuurlijk dat je jezelf ook mooi vindt. Dat ik in dat rijtje van winnaressen mag komen te staan vind ik superleuk en een hele grote eer.”

Van Poorten volgt Romy Monteiro op, die vorig jaar bovenaan de FHM500 stond. De actrice is nu op de achtste plek van de lijst te vinden. Het model Imaan Hammam staat op de tweede plek. Sylvie Meis maakt de top 3 compleet.

Queen of the Century

Meis ging woensdagavond ook naar huis met de oeuvreprijs de Queen of the Century Award, voorheen bekend als de All Time Favorite Award. “Ik heb altijd warme herinneringen gekoesterd aan FHM”, zegt Meis. “Zij hebben mij destijds op de kaart gezet en dat heeft mijn carrière in een stroomversnelling gebracht. Ik vind het leuk om mijn vrouwelijkheid te vieren, het is voor mij ook een vorm van zelfbewustzijn en het helpt me echt vrouw te voelen. Het is een grote eer deze titel te dragen.”

Andere prijzen waren voor onder anderen atlete Lieke Klaver (Mooiste Sportvrouw van Nederland), model Amaka Enem (Social Media Queen Award) en acteur Frank Lammers (TABAC Gent of the Year Award). De winnaars zijn gekozen door de lezers, de redactie, een jury en gasthoofdredacteur Sylvana IJsselmuiden.

Volgens FHM zijn er dit jaar ruim zes miljoen stemmen uitgebracht. Hoofdredacteur Chris Riemens is blij met de belangstelling. “FHM zet al bijna 25 jaar vrouwen in hun kracht. De FHM500 is een ode aan de schoonheid van de vrouw, waar niet alleen looks, maar ook persoonlijkheid en prestaties tellen. Samen met de lezers, redactie, jury en gasthoofdredacteur komen wij tot invulling van de FHM500, met deze prachtige lijst en winnaressen als resultaat.”