Guus Meeuwis na laatste Groots-show: ‘Dankbaar en blij’

Guus Meeuwis heeft genoten van zijn laatste Groots met een zachte G-concert in het Philips Stadion in Eindhoven. “Het was een heerlijke laatste show, fantastisch. Ik heb echt genoten. We hebben zulke mooie dagen gehad, ik ben vooral dankbaar en blij nu”, zei de zanger na afloop tegen Omroep Brabant.

De 52-jarige Meeuwis moest tijdens zijn laatste reeks van negen optredens soms vechten tegen zijn emoties. “De shows kwamen dit keer hard binnen. Het was echt een rollercoaster.”

Hij verwachtte dat bij thuiskomst de tranen zouden komen. “Dat heb je als je je vader en moeder ziet. En dat is ook niet erg, laat ze maar komen. Thuis, als ik straks rustig zit, komen alle emoties wel.”

Meeuwis deed in totaal zeventien concertreeksen van Groots. De show van woensdag was zijn 72e in totaal.