Guus Meeuwis doet grote bekentenis

Guus Meeuwis vindt het lastig om naar zijn eigen muziek te luisteren. Dat bekent de zanger vrijdag in een bericht op Instagram, waarin hij aankondigt dat de muziek van zijn allerlaatste Groots met een zachte G-concert inmiddels te streamen is. Toch geeft hij toe dat de playlist thuis “non-stop” aan staat.

“Bekentenis: ik vind het lastig om naar mezelf te luisteren, maar deze staat ook in huize Meeuwis non-stop aan”, schrijft de zanger. “Het brengt me weer even terug naar die waanzinnige laatste 9 shows, waar we samen de Grootst mogelijke strik ooit om hebben gelegd! Glunderend!”

Eind juni nam de 52-jarige zanger na zeventien edities in het Philips Stadion in Eindhoven afscheid van de concertreeks Groots met een zachte G.