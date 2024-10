Grote verandering in natuurpark Jandino

Jandino Asporaat gaat zijn natuurpark Hòfi Mango op Curaçao volgend jaar, na de heropening, uitbreiden met een vlindertuin. Dat meldt de cabaretier maandag aan het ANP. Het park werd in mei vernield door overstromingen en noodweer. Maar de heropening staat op 11 november gepland, maakte Asporaat eerder al bekend.

“We komen sterker terug”, aldus de comedian. “We hebben een paar klappen gehad. Maar de tuin wordt mooier dan hij was. Na december beginnen we met het toevoegen van een nieuw gedeelte, namelijk een vlindertuin.” De voorbereidingen hiervoor worden nu getroffen: “We zijn nu aan het planten, maar gaan gewoon door met investeren.”

Asporaat vertrok in mei met spoed naar het eiland nadat zijn park was getroffen door noodweer en was verwoest door overstromingen. Op beelden van de ravage was te zien dat het water rond de gebouwen op het park bijna een meter hoog stond.

Hòfi Mango, een terrein van 24 hectare op Curaçao, kwam in 2021 in handen van het bedrijf van Asporaat. Na renovatie ging het park open voor publiek.