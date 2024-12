Gezinsuitbreiding voor Maxime Meiland: je hebt een broertje

Maxime Meiland en haar Leroy hebben er een nieuw gezinslid bij: een schattig hondje genaamd Cooper. Dochters Claire en Vivé zijn dolenthousiast, maar of dat ook voor hond Hummer en kat Jul geldt..?

In een video is te zien hoe kleine Cooper zijn territorium grondig besnuffelt en ook kat Jul nader wil inspecteren, die daar zo te zien niet écht op zit te wachten. Daarna wordt hond Hummer voorgesteld aan de nieuwe aanwinst en die lijkt wat enthousiaster dan zijn kattige huisgenoot. Terwijl Cooper in zijn mandje even bekomt van alle nieuwe indrukken wordt hij uitgebreid onderzocht door Hummer. “Dit is je broertje”, kirt Claire enthousiast.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Maxime Meiland (@maximemeiland)

Lees ook: Verdrietig nieuws voor Maxime Meiland

Kat Jut doodgereden

Maxime en Leroy begonnen hun beestenboel met twee katten, Jul en zijn zus Jut, maar Jut werd in 2022 tot groot verdriet van het gezin voor de deur doodgereden.