Gerard Joling over realityserie: ‘Niets is in scène gezet’

De realityserie over Gerard Joling is pas in het voorjaar van 2025 te zien, maar de 64-jarige artiest is al maandenlang bezig met opnames voor de tv-show. Dat vertelde Joling voor de camera van RTL Boulevard. “We hebben al een half jaar gedraaid. En ja, dat wordt wel heel leuk”, blikte Joling vooruit.

Joling denkt dat de serie “ongelooflijk grappig” wordt. Daarbij benadrukt hij dat “niets in scène is gezet”. “We zijn niet zomaar even voor opnames naar een pretpark gegaan”, legde hij uit.

Ook laat Joling zich naar eigen zeggen van zijn minder “charmante” kant zien. “Als nou nog iemand zegt dat ik ijdel ben, dan snap ik er geen bal meer van. Want ik ben echt op de meest vreselijke momenten gefilmd.”