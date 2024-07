Gerard Ekdom start op deze datum met ochtendshow Radio Veronica

Gerard Ekdom begint op maandag 2 september met zijn nieuwe ochtendshow bij Radio Veronica. Ekdom in de Morgen is elke werkdag van 06.00 uur tot 09.00 uur te beluisteren. De 46-jarige Ekdom nam eind mei na zes jaar afscheid van Radio 10, waar hij ook de ochtendshow verzorgde.

“Na de zomervakantie start ik dan eindelijk met de ochtendshow op Radio Veronica. Ik kan niet wachten om elke ochtend een feestje te maken op de radio met de luisteraars”, zegt de dj. “Ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar ik kijk uit naar het moment dat mijn wekker weer om 04.00 uur afgaat.” Journalist Marijke Ketel wordt de nieuwslezer en Max Schuiling is producer.

Volgens Station Director Robbert-Jan van de Velde staat Radio Veronica met de komst van Ekdom aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk voor de zender. “Gerard overlaadt ons nu al met zijn energie en mooie ideeën. Ik kijk uit naar september, wanneer hij de luisteraars elke ochtend meeneemt in zijn enthousiasme.”

De komst van Gerard Ekdom werd begin dit jaar aangekondigd, tegelijk met de overstap van Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof van NPO Radio 2 naar Radio Veronica. Zij zijn sinds begin juni al te horen bij de zender. Met de start van Ekdom in september is de nieuwe programmering van Veronica compleet.